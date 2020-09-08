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Актер Михаил Ефремов спокойно воспринял реальный срок, к которому его приговорил суд. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на приговор он никак не отреагировал и стоял, «не меняясь в лице».

Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима (обвинение просило 11 лет). Судья пришла к выводу, что его вина полностью подтверждается исследованными доказательствами. Также с актера взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.

Как сообщал «Рамблер», Ефремова судили за аварию, произошедшую в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест.

Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».