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«Стоит, не меняясь в лице»: реакция Ефремова на приговор 

Мария Иванова 18 минут назад
Актер Михаил Ефремов спокойно воспринял реальный срок, к которому его приговорил суд. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, на приговор он никак не отреагировал и стоял, «не меняясь в лице».
Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима (обвинение просило 11 лет). Судья пришла к выводу, что его вина полностью подтверждается исследованными доказательствами. Также с актера взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.
Как сообщал «Рамблер», Ефремова судили за аварию, произошедшую в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».
Позже адвокат Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Актер подтвердил это в суде, заявив, что «ничего не помнит». Он говорил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили». В последнем слове актер все же признал вину.
Комментарии
Происшествия , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН
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