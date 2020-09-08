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В Иркутской области опрокинулась лодка с шестью рыбаками 

ТАСС и ещё 1 27 минут назад
В РФ произошло ЧП с шестью рыбаками
Фото: РИА Новости
Моторная лодка, в которой находилось шесть рыбаков, опрокинулась на реке Кирей в Иркутской области в 180 километрах от города Тулуна. Один из рыбаков пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС региона.

"Сегодня поступила информация об опрокидывании моторной лодки на реке Кирей в 180 километрах от Тулуна. В плавсредстве находились шесть человек, один из них получил травмы", — говорится в сообщении.

Рыбаки сообщили спасателям свои координаты, в этот район отправились на аэролодках две группы, в составе которых спасатели и сотрудники администрации Тулуна. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России.
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Происшествия , МЧС , Иркутская Область
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