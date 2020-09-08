Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пиратами захвачены двое россиян 

ТАСС и ещё 5 22 минуты назад
Пираты похитили россиян
Фото: Reuters
Двое россиян похищены пиратами во вторник в Гвинейском заливе с борта рефрижераторного судна Water Phoenix. Об этом сообщил нигерийский портал Nigerian Tribune.
По его данным, захвачены капитан судна и еще один член экипажа, оба они россияне. Остальным 16 членам команды судна удалось укрыться в специально оборудованном помещении. Экипаж состоит из 18 моряков: 7 россиян и 11 филиппинцев.

"Посольство проверяет информацию и работает с владельцами судна", — заявил ТАСС представитель посольства РФ в Нигерии.

Как сообщил ранее специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global, пираты атаковали у берегов Нигерии рефрижераторное судно Water Phoenix, шедшее под флагом Либерии. Группа людей, число которых пока остается неизвестным, поднялась на борт судна, отмечает он. Судно в настоящий момент дрейфует.
В момент нападения рефрижераторное судно находилось в 31 морской миле к юго-западу от порта Лагос. Оно шло из нидерландского порта Эймейден. Судно принадлежит, согласно имеющимся данным, компании, зарегистрированной в Германии.
Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион мира с точки зрения угрозы со стороны пиратов. В первом квартале текущего года 45% случаев мирового пиратства произошли в этом заливе.
Видео дня. Бари Алибасов отказался общаться с Федосеевой-Шукшиной
ТАСС: последние новости
Ефремова поместят в СИЗО на карантин Ефремова поместят в СИЗО на карантин "Стойленский ГОК" НЛМК приостановил работу из-за обрушения конвейерной галереи "Стойленский ГОК" НЛМК приостановил работу из-за обрушения конвейерной галереи Исполнитель теракта 2017 года в стамбульском клубе получил 40 пожизненных сроков Исполнитель теракта 2017 года в стамбульском клубе получил 40 пожизненных сроков
Комментарии 2
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Нигерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Пчелиный яд разрушает раковые клетки за 60 минут
Пчелиный яд разрушает раковые клетки за 60 минут
«Она же полуживая, два слова связать не может»
«Она же полуживая, два слова связать не может»
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение