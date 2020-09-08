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Задержанный во время приговора Ефремову «маг» оказался звездой «Дома-2» 

Газета.Ru 1 час назад
Задержанный возле Пресненского суда во время оглашения приговора актеру Михаилу Ефремову "маг" оказался звездой шоу "Дом-2" и "Битва экстрасенсов".
20-летний юноша проводил "магический" ритуал с сожжением веника над фотографиями Ефремова и его адвокатов, когда его и его коллегу задержали полицейские. Позже он опубликовал в Instagram фото, сделанное в автозаке.
ДТП с участием актера произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов признал свою вину в суде.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов
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