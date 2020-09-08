Задержанный возле Пресненского суда во время оглашения приговора актеру Михаилу Ефремову "маг" оказался звездой шоу "Дом-2" и "Битва экстрасенсов".

20-летний юноша проводил "магический" ритуал с сожжением веника над фотографиями Ефремова и его адвокатов, когда его и его коллегу задержали полицейские. Позже он опубликовал в Instagram фото, сделанное в автозаке.

ДТП с участием актера произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов признал свою вину в суде.