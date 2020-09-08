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У московского суда из-за Ефремова произошли стычки 

Мослента 35 минут назад
У московского суда начались стычки из-за Ефремова
Фото: ТАСС
Возле здания Пресненского районного суда столицы произошли стычки из-за актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды».
Сообщается, что в толпе у суда начались стычки: фанаты актера кидаются на журналистов, оппонентов Ефремова, почти дерутся за место в «первом ряду».
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Также отмечается, что в суде огромная очередь — из-за дела Ефремова попасть в здание не могут участники других процессов.
8 сентября Пресненский районный суд столицы огласит приговор Михаилу Ефремову.
8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.
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