У московского суда начались стычки из-за Ефремова

Возле здания Пресненского районного суда столицы произошли стычки из-за актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды».

Сообщается, что в толпе у суда начались стычки: фанаты актера кидаются на журналистов, оппонентов Ефремова, почти дерутся за место в «первом ряду».

Также отмечается, что в суде огромная очередь — из-за дела Ефремова попасть в здание не могут участники других процессов.

8 сентября Пресненский районный суд столицы огласит приговор Михаилу Ефремову.

8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.