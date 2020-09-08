За рулем машины Михаила Ефремова во время смертельного ДТП в центре Москвы сидела женщина. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил актер Никита Джигурда, передает издание LIFE в своем Youtube— канале.

По словам Джигурды, Михаил Ефремов взял вину на себя, желая отвести удар от «истинной» виновницы ДТП. Он ссылается на заключение эксперта международного уровня Юрия Макеева, который доказал, что за рулем сидела актриса театра «Современник» Дарья Белоусова. Никита Джигурда показал фотографию джипа после аварии и сказал, что на ней видно, как из автомобиля появляется женская нога. Актер опознал ее владелицу по надетой туфле. Он показал фотографии женщины, снятые камерой наблюдения 8 июня — в день аварии, на которых видно, что она находится с Ефремовым возле его машины.

Никита Джигурда заявил, что провел собственное расследование и уверен в невиновности актера Михаила Ефремова. Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием автомобиля Ефремова будет оглашен 8 сентября. Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актеру грозит от шести до восьми лет колонии общего режима. Гособвинитель запросил для подсудимого 11 лет лишения свободы.