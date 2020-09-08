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Голый россиянин побегал по подъезду и поджег свою квартиру 

Lenta.ru 33 минуты назад
«Его маме до него нет дела, а мы живем и боимся»
Фото: depositphotos.com
В Волгодонске 30-летний мужчина, будучи в неадекватном состоянии, поджег свою квартиру и выбросил дверь в лестничный проем. Перед этим он обнаженным бегал по подъезду многоквартирного дома, сообщает «Блокнот Волгодонск».
Инцидент произошел в девятиэтажке на улице 50 лет ВЛКСМ. Как рассказали соседи россиянина, квартира, где в настоящее время проживает мужчина, принадлежит его матери. До недавнего времени жилье сдавалось в аренду, а потом в нем поселился сын владелицы.
«Не так давно он заехал, и теперь творится беспредел. Его маме, видимо, до него нет никакого дела, а мы живем и боимся», — сообщили граждане.
По их словам, в минувшие выходные мужчина голым бегал по этажам, выбросил на лестницу деревянную дверь, затем вернулся в свою квартиру и поджег ее, а сам заперся в ванной. Прибывшим на место происшествия пожарным он заявил, что планирует совершить самоубийство.
Пожар удалось быстро локализовать. Предположительно, мужчина был либо в алкогольном, либо в наркотическом опьянении. Дебошира забрали полицейские, он госпитализирован. Соседи с ужасом ждут его возвращения.
Ранее в сентябре было опубликовано видео с голым россиянином, прокатившимся на капоте московского такси. Где и когда именно был снят ролик, неизвестно.
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Происшествия , Блокнот.ру , Волгодонск
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