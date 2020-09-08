Мать года: россиянка жестко наказала сына из-за просьбы 

Жительница Сахалинской области швырнула сына к кусты за просьбу купить ему мороженое. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.

Некоторое время назад на улице в городе Долинске ребенок, которому на вид около шести лет, попросил мать купить мороженое. Женщина, которая, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения, схватила его за ворот футболки, протащила за него два десятка метров и швырнула сына в кусты.

В течение некоторого времени мальчик лежал в кустах и плакал, после чего встал и убежал. Мать догнала его и потащила домой. По данным Hue, в настоящее время полиция проводит доследственную проверку по факту произошедшего.