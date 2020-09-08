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Мать года: россиянка жестко наказала сына из-за просьбы 

Артём Кульша 1 час назад
Мать года: россиянка жестко наказала сына из-за просьбы
Фото: РИА Новости
Жительница Сахалинской области швырнула сына к кусты за просьбу купить ему мороженое. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Некоторое время назад на улице в городе Долинске ребенок, которому на вид около шести лет, попросил мать купить мороженое. Женщина, которая, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения, схватила его за ворот футболки, протащила за него два десятка метров и швырнула сына в кусты.
В течение некоторого времени мальчик лежал в кустах и плакал, после чего встал и убежал. Мать догнала его и потащила домой. По данным Hue, в настоящее время полиция проводит доследственную проверку по факту произошедшего.
В августе, как сообщал «Рамблер», житель Талдомского городского округа Московской области нанес своему шестилетнему сыну по меньшей 20 ударов, потому что не был доволен его поведением. Мальчик скончался в результате травматологического шока, вызванного ударами отца. Мужчина сообщил в правоохранительные органы о его смерти в результате падения с лестницы в подъезде, но позже признался в содеянном.
Комментарии
Происшествия , МВД , Долинск , Сахалинская Область
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