Росгвардеец изнасиловал 12-летнего мальчика 

Перми полицейские задержали лейтенанта Росгвардии , которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщает Ura.ru. Офицер задержан, возбуждено уголовное дело.

Telegram-канала «Омбудсмен полиции» опубликовал фото страницы из материалов дела. По данным журналистов, речь идёт о 24-летнем лейтенанте Росгвардии Сухробе Ёрове, который проходит службу на Дальнем Востоке, но в начале сентября оказался в Пермском крае, будучи в отпуске 3-го числа Ёров, проезжая по 3-ей Мачтовой улице в Перми, остановился около частного дома, чтобы узнать у хозяев, где можно купить арбуз.

Увидев за оградой 33-летнюю женщину росгвардеец, затащил ее в дом и начал раздевать. На крики из соседней комнаты вышел 12-летний сын хозяйки дома. Мальчик заявил, что сделает всё, только чтобы ее мать оставили в покое. В результате, по версии правоохранителей, Ёров изнасиловал ребенка.

В этот же день ближе к вечеру офицер Росгвардии был задержан полицейскими на выезде из Перми и помещен в изолятор временного содержания. Отмечается, что Ёров на момент совершения преступления был трезв. Вину свою признал полностью. Расследование продолжается.