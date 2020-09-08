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Росгвардеец изнасиловал 12-летнего мальчика 

Павел Тиунов 1 час назад
Росгвардеец изнасиловал 12-летнего мальчика
Фото: РИА Новости
В Перми полицейские задержали лейтенанта Росгвардии, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщает Ura.ru. Офицер задержан, возбуждено уголовное дело.
Telegram-канала «Омбудсмен полиции» опубликовал фото страницы из материалов дела. По данным журналистов, речь идёт о 24-летнем лейтенанте Росгвардии Сухробе Ёрове, который проходит службу на Дальнем Востоке, но в начале сентября оказался в Пермском крае, будучи в отпуске 3-го числа Ёров, проезжая по 3-ей Мачтовой улице в Перми, остановился около частного дома, чтобы узнать у хозяев, где можно купить арбуз.
Увидев за оградой 33-летнюю женщину росгвардеец, затащил ее в дом и начал раздевать. На крики из соседней комнаты вышел 12-летний сын хозяйки дома. Мальчик заявил, что сделает всё, только чтобы ее мать оставили в покое. В результате, по версии правоохранителей, Ёров изнасиловал ребенка.
В этот же день ближе к вечеру офицер Росгвардии был задержан полицейскими на выезде из Перми и помещен в изолятор временного содержания. Отмечается, что Ёров на момент совершения преступления был трезв. Вину свою признал полностью. Расследование продолжается.
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Происшествия , Росгвардия , РИА Ura.ru , Пермь
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