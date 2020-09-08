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Мосгорсуд приговорил военного историка Андрея Жукова к 12,5 года колонии за госизмену 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Российского военного историка наказали за госизмену
Фото: РИА Новости
Московский городской суд приговорил к 12,5 года колонии капитана ВС РФ в запасе Андрея Жукова, признав военного историка виновным в государственной измене, сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Признать подсудимого Жукова Андрея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначить ему наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сказал судья Андрей Суворов.

Он огласил только вводную и резолютивную части приговора, так как судебный процесс по делу Жукова проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов, маркированных грифом "секретно".
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Происшествия , Криминал , Андрей Жуков , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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