Российского военного историка наказали за госизмену

Московский городской суд приговорил к 12,5 года колонии капитана ВС РФ в запасе Андрея Жукова, признав военного историка виновным в государственной измене, сообщает корр. ТАСС из зала суда.
"Признать подсудимого Жукова Андрея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначить ему наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сказал судья Андрей Суворов.
Он огласил только вводную и резолютивную части приговора, так как судебный процесс по делу Жукова проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов, маркированных грифом "секретно".