Российского военного историка наказали за госизмену

"Признать подсудимого Жукова Андрея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначить ему наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сказал судья Андрей Суворов.

Он огласил только вводную и резолютивную части приговора, так как судебный процесс по делу Жукова проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов, маркированных грифом "секретно".