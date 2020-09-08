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Вор в Люберцах украл из незапертой квартиры ключи от автомобиля и угнал его 

Газета.Ru и ещё 1 40 минут назад
Вор совершил необычное преступление под Москвой
Фото: Вести Подмосковья
Иностранец в подмосковных Люберцах похитил из незапертой квартиры деньги и ключи от машины и угнал сам автомобиль, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

"Злоумышленник проник в квартиру через незапертую дверь и из прихожей похитил борсетку, в которой находились банковские карты, документы и ключи от машины. Затем мужчина вышел во двор, с помощью пульта сигнализации определил автомобиль хозяина квартиры и скрылся на иномарке. Общая сумма ущерба составила около 2,5 миллиона рублей", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вора вычислили по записям с видеокамер. Им оказался тридцатишестилетний уроженец ближнего зарубежья. В его квартире нашли похищенные вещи, а рядом с его домом — угнанную иномарку.
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Происшествия , МВД , Люберцы , Московская область
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