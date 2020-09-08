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В Индонезии нарушителей масочного режима прокатили в катафалках для умерших от COVID-19 

ТАСС и ещё 7 53 минуты назад
Власти индонезийского города Проболиго (провинция Восточная Ява) заставили нарушителей режима ограничений из-за коронавируса прокатиться в катафалках, которые используются для перевозок умерших от COVID-19. Об этом сообщила во вторник газета The Jakarta Post.

"На одном из местных рынков мы обнаружили примерно 50 продавцов и покупателей, которые отказывались носить защитные маски, — сказал журналистам глава специальной правительственной группы по борьбе с коронавирусом Угас Ирванто. — В качестве меры социального воспитания было решено поместить их в катафалки, которые используются для перевозок урн с прахом умерших от COVID-19". По словам главы спецгруппы, "в автомобилях с нарушителями проводилась воспитательная беседа по мерам безопасности".

Кроме того, представитель местной администрации сообщил, что "на рынке были закрыты некоторые прилавки, хозяева которых нарушали режим ограничений".
Провинция Восточная Ява занимает второе место после Джакарты по числу инфицированных коронавирусом. За последние две недели в стране почти каждый день отмечается рекордный прирост заболевших. Власти объясняют это увеличением масштабов тестирования и считают, что в сентябре Индонезия достигнет пика по числу инфицированных. Всего с начала пандемии в стране было подтверждено более 197 тыс. случаев заражения, свыше 8,1 тыс. человек умерли.
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Происшествия , Видео , Индонезия
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