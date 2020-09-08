Нападение курьеров на подростков попало на видео 

7 сентября в Зеленограде курьеры одной из крупнейших компаний по доставке напали на компанию подростков. Сотрудникам курьерской службы не понравился внешний вид компании молодых людей. Агрессивный курьер сначала долго оскорблял подростков, выдвигая свои предположения насчет их сексуальной ориентации, после чего с полез с кулаками на школьников. В результате один из подростков получил удар в висок, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом живота и пояссничной области. Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Полицейские уже начали проверку по факту случившегося. Сам курьер уже уволен с места работы.