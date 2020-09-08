Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нападение курьеров на подростков попало на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
7 сентября в Зеленограде курьеры одной из крупнейших компаний по доставке напали на компанию подростков. Сотрудникам курьерской службы не понравился внешний вид компании молодых людей. Агрессивный курьер сначала долго оскорблял подростков, выдвигая свои предположения насчет их сексуальной ориентации, после чего с полез с кулаками на школьников. В результате один из подростков получил удар в висок, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом живота и пояссничной области. Родители пострадавшего написали заявление в полицию. Полицейские уже начали проверку по факту случившегося. Сам курьер уже уволен с места работы.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Сергий раскрыл «прелюбодеяния» Поклонской
Сергий раскрыл «прелюбодеяния» Поклонской
Разработчик «Новичка» оценил выход Навального из комы
Разработчик «Новичка» оценил выход Навального из комы
Видео
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение