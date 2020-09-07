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«Стойленский ГОК» НЛМК приостановил работу из-за обрушения конвейерной галереи 

ТАСС 54 минуты назад
На крупнейшем российском ГОКе произошло ЧП
Фото: Страница Стойленский ГОК ВКонтакте
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в понедельник приостановил работу Стойленского ГОКа в Белгородской области из-за обрушения конвейерной галереи. По предварительным данным, никто из работников не пострадал, сообщили ТАСС в компании.

"7 сентября на Стойленском ГОКе произошло обрушение конвейерной галереи, по которой транспортируется руда для дальнейшего дробления. Производство соответствующих переделов временно приостановлено. По предварительным данным, пострадавших нет, два человека получили ушибы", — говорится в комментарии представителя компании.

В настоящее время ведется оценка сроков восстановительных работ и ущерба, информация об этом будет предоставлена позже, добавили в НЛМК.
НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и в мире производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн т в год, из которых около 16 млн т расположены в России.
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Комментарии
Происшествия , Новолипецкий металлургический комбинат , ИТАР-ТАСС , Белгородская Область
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