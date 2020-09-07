На крупнейшем российском ГОКе произошло ЧП

"7 сентября на Стойленском ГОКе произошло обрушение конвейерной галереи, по которой транспортируется руда для дальнейшего дробления. Производство соответствующих переделов временно приостановлено. По предварительным данным, пострадавших нет, два человека получили ушибы", — говорится в комментарии представителя компании.

В настоящее время ведется оценка сроков восстановительных работ и ущерба, информация об этом будет предоставлена позже, добавили в НЛМК.

НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и в мире производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн т в год, из которых около 16 млн т расположены в России.