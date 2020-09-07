Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Невеста устроила драку на глазах у шокированных гостей и попала на видео 

Lenta.ru 30 минут назад
В британском городе Суонси, Уэльс, невеста в свадебном платье устроила драку на глазах у шокированных гостей торжества. Видеозапись, снятая очевидцем, опубликована на портале Reddit.
На кадрах видно, как женщина в пышном подвенечном платье и фате лежит на газоне и дерется с каким-то человеком. На передний план попала другая женщина, предположительно, подруга невесты, которая упала пьяная на асфальт и уснула.

«Да, это драка невесты на лугу», — написал автор публикации.

«Почему на тротуаре лежит мертвая женщина?» — глумились одни комментаторы. «Ты тоже заметил?! Я так за нее переживал, что едва не заметил барахтающуюся в траве невесту», — подыгрывали им другие.

«Свадьба в Суонси, на которой не было как минимум двух драк и одного напившегося гостя, считается скучными посиделками», — иронизировали третьи.

Ранее в Индонезии женщины подрались на свадьбе из-за еды. Индонезийка в красном обвинила стоявшую перед ней в очереди гостью в зеленом, что она положила себе слишком много ренданга. Та ответила, что может делать все, что захочет. Женщины начали толкать друг друга, их попытался разнять один из гостей свадьбы.
Последние новости
Навального вывели из комы Навального вывели из комы Стало известно о возможном возвращении Суркова в политику из-за Белоруссии Стало известно о возможном возвращении Суркова в политику из-за Белоруссии Курс евро взлетел выше 90 рублей Курс евро взлетел выше 90 рублей
Комментарии 1
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Пчелиный яд разрушает раковые клетки за 60 минут
Пчелиный яд разрушает раковые клетки за 60 минут
Видео
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение