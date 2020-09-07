Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийцы в Курганской области изнасиловали женщину на глазах своей жертвы 

News.ru 14 минут назад
Убийцы изнасиловали женщину на глазах жертвы
Фото: РИА Новости
Суд в Курганской области приговорил к длительным тюремным срокам двух мужчин, признанных виновными в убийстве трёх человек и в изнасиловании.
Одному осуждённому в настоящее время 20 лет, другому — 32 года. Как пишет Kurgan.ru, в апреле 2018 года, находясь в городе Петухово, двое мужчин пришли в гости к знакомому. Затем у них произошла ссора с хозяином, переросшая в драку. Гости пустили в ход отвёртку и нож, нанеся своей жертве смертельные раны. Пока потерпевший был ещё жив, но уже не мог оказывать сопротивление, убийцы изнасиловали сожительницу хозяина. Они продолжили издеваться над женщиной и после смерти мужчины.
В июле того же года один из обвиняемых совершил двойное убийство. Как установили следствие и суд, он напал с ножом на мужчину и женщину после совместного распития спиртного и убил их. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджёг дом, где находились тела убитых.
Суд приговорил одного из убийц к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, другого — к 24. Приговор ещё может быть обжалован.
Ранее NEWS.ru писал о задержании в Татарстане 47-летнего Сулеймана Киргизова, который пытался отвёрткой убить свою бывшую жену.
News.ru: последние новости
В Москве арестовали таксиста, отравившего и обокравшего пассажира В Москве арестовали таксиста, отравившего и обокравшего пассажира Мужчина умер на концерте Земфиры в Санкт-Петербурге Мужчина умер на концерте Земфиры в Санкт-Петербурге В России предположили, что Запад спрячет «недоотравленного» Навального В России предположили, что Запад спрячет «недоотравленного» Навального
Комментарии 1
Происшествия , ФСИН , Курганская Область , Петухово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»
Видео
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение