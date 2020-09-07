Убийцы изнасиловали женщину на глазах жертвы

Суд в Курганской области приговорил к длительным тюремным срокам двух мужчин, признанных виновными в убийстве трёх человек и в изнасиловании.

Одному осуждённому в настоящее время 20 лет, другому — 32 года. Как пишет Kurgan.ru, в апреле 2018 года, находясь в городе Петухово , двое мужчин пришли в гости к знакомому. Затем у них произошла ссора с хозяином, переросшая в драку. Гости пустили в ход отвёртку и нож, нанеся своей жертве смертельные раны. Пока потерпевший был ещё жив, но уже не мог оказывать сопротивление, убийцы изнасиловали сожительницу хозяина. Они продолжили издеваться над женщиной и после смерти мужчины.

В июле того же года один из обвиняемых совершил двойное убийство. Как установили следствие и суд, он напал с ножом на мужчину и женщину после совместного распития спиртного и убил их. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджёг дом, где находились тела убитых.

Суд приговорил одного из убийц к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима , другого — к 24. Приговор ещё может быть обжалован.

Ранее NEWS.ru писал о задержании в Татарстане 47-летнего Сулеймана Киргизова, который пытался отвёрткой убить свою бывшую жену.