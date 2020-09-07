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Российская туристка сняла себя на видео перед заплывом в реке и исчезла 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Российская туристка, которая исчезла во время заплыва по горной реке в Республике Алтай, сняла себя на видео перед инцидентом. Ролик публикует Telegram-канал «РУ_ЧП».
На записи женщина сперва снимает реку Катунь, в которую планирует войти, и рассказывает, как она будет плыть. «Вот здесь зайду и спокойненько поплыву. Потом меня прибьет вон к тем камням через пару дней. Меня, конечно, потянет туда, но я буду сопротивляться», — приговаривает голос за кадром.
Затем она переводит камеру на камень и начинает снимает свою тень, а потом снова реку. «Ох, сейчас я буду кружиться. Спасательного жилета-то нет», — говорит туристка.
Ее тело до сих пор не нашли, а МЧС региона опубликовало обращение к местным жителям и приезжим с просьбой не купаться в Катуни, поскольку это горная река.
Туристка исчезла во время заплыва по горной реке на Алтае 3 сентября. Согласно информации МЧС, отдыхающая из Новосибирска 1977 года рождения, хорошо умевшая держаться на воде, решила проплыть вдоль берега. В процессе заплыва женщину подхватило сильное течение, и ее стало уносить на стремнину.
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Происшествия , Видео , МЧС , Республика Алтай
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