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Секс, рельсы, два гуся: cамые необычные взятки в России 

Daily Storm 4 часа назад
Гаишник требовал секса от россиянки в обмен на права
Фото: РИА Новости
Образ коррупционера в представлении российского обывателя неотделим от предметов роскоши, недвижимости за рубежом и прочих атрибутов зажиточной жизни. Однако не все представители власти гонятся за многомиллионными взятками — кому-то и «бесплатный» обед будет в радость. Daily Storm собрал самые необычные способы подкупа в России.

Хинкальный барон

Путь к сердцу полицейского лежит через желудок — эту фишку быстро просекли в новосибирском кафе «Березка». За их хинкали и огуречный салат бывший начальник Дзержинского райотдела Александр Гращенков на протяжении нескольких лет закрывал глаза на то, что используемая предпринимателями площадь превышает арендованную ими у города. Изначально обвинение оценило аппетит правоохранителя на 200 тысяч рублей, однако позже уменьшило сумму до 53 тысяч.

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы

Загребущие лапы российских коррупционеров готовы ухватиться за все что угодно. Так, в 2011 году глава районного отдела УФМС по Забайкальскому краю за 100 железнодорожных шпал согласилась не трогать бизнесмена, на которого работали нелегальные мигранты. До цветмета предприимчивая начальница не дошла — ее приняли за нарушение ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Ты, случаем, не сантехник?

Сотрудник ГИБДД в Свердловской области как-то остановил нетрезвого водителя за превышение скорости — такая комбинация в обычной ситуации обошлась бы в немалую сумму, однако тогда дело удалось загладить бартером. Подвыпивший автомобилист оказался сантехником, поэтому и наказание ему назначили соответствующее. Он должен был за свой счет заменить в квартире инспектора чугунные трубы на алюминиевые.

Все для праздника

Начальник уголовно-исполнительной инспекции г. Нолинска Кировской области в качестве взятки принял настоящий праздничный набор: коньяк «Армянский» и ракеты-фейерверки. Новогодний комплект вручили за возможность не посещать инспекцию для регистрации условно освобожденными.

Взятка гусями

В августе 2011 года следователь ОМВД по Нефтекумскому району в Ставрополье получил взятку в размере 55 тысяч рублей и двух гусей в придачу за освобождение из-под стражи подростков, подозреваемых в совершении кражи.

Против либидо не попрешь

Зачастую оплата «натурой» выходит за рамки эротических фильмов. Так, инспектор ГИБДД в Ставропольском крае за возвращение прав склонял остановленную им девушку к интимной близости. Нарушительницу такой расклад не устроил, и она в ответ подала заявление в полицию, а ее брат выложил компрометирующий сотрудника ролик в интернет.

В хозяйстве пригодится

В 2017 году сотрудник отдела ГИБДД Кудымкара получил в качестве взятки 20 тонн асфальтовой крошки. Столь необычный «подарок» преподнесли за обещание не выписывать штраф за отсутствие знаков, предупреждающих о ремонте дорог. Однако протокол все-таки был составлен, за что строительная компания нажаловалась в полицию. В итоге перед судом предстали все участники конфликта.
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Комментарии
Происшествия , Александр Гращенков , ГИБДД
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