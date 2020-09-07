С авианосца США в Аравийском море пропал матрос

"Поисково-спасательная операция по поиску пропавшего матроса с корабля "Нимиц" идет в Северном Аравийском море. "Нимиц" сообщил о человеке за бортом в 18.47 по местному времени 6 сентября после того, как личный состав на борту не смог найти матроса по итогам тщательного поиска", — сказано в сообщении.