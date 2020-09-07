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С американского авианосца в Аравийском море пропал матрос 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
С авианосца США в Аравийском море пропал матрос
Фото: РИА Новости
Пятый флот США ведет поиски матроса, пропавшего с борта авианосца "Нимиц" в северной части Аравийского моря, говорится в сообщении в Twitter флота.

"Поисково-спасательная операция по поиску пропавшего матроса с корабля "Нимиц" идет в Северном Аравийском море. "Нимиц" сообщил о человеке за бортом в 18.47 по местному времени 6 сентября после того, как личный состав на борту не смог найти матроса по итогам тщательного поиска", — сказано в сообщении.

"Нимиц" — старейший авианосец ВМС США. На его борту находится команда из пяти тысяч человек.
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Происшествия , Армия , США
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