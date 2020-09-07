Таксиста-отравителя арестовали в Москве

Суд в Москве
арестовал таксиста, который в 2018 году отравил психотропными веществами своего клиента, впоследствии скончавшегося, и обокрал его, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
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"Следственными органами ГСУСК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего Рахмана Сулейманова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений... "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", - сказала она.
По данным следствия, Сулейманов был частным таксистом. Он воспользовался тем, что клиент пьян, и неустановленным следствием способом ввел в организм 31-летнего мужчины психотропные вещества. Дождавшись действия препаратов, Сулейманов обокрал его и в бессознательном состоянии оставил на улице вблизи Измайловского шоссе. Утром 27 декабря 2018 года тело обнаружили прохожие.
Иванова добавила, что, согласно заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила от острого сочетанного отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.
Таксист ездил на автомобиле со скрытыми номерами, поэтому его задержали только сейчас.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Иванова.