Таксиста-отравителя арестовали в Москве

По данным следствия, Сулейманов был частным таксистом. Он воспользовался тем, что клиент пьян, и неустановленным следствием способом ввел в организм 31-летнего мужчины психотропные вещества. Дождавшись действия препаратов, Сулейманов обокрал его и в бессознательном состоянии оставил на улице вблизи Измайловского шоссе. Утром 27 декабря 2018 года тело обнаружили прохожие.