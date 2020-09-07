Россиянин набросился на бывшую жену с отверткой 

Житель Татарстана , напавший на бывшую жену с отверткой, арестован по решению суда до 4 ноября. Об этом сообщает «Лайф».

«Рамблер» писал, что мужчина набросился на бывшую жену в магазине города Заинска и нанес ей множественные раны. Женщина осталась жива и была госпитализирована. Сам подозреваемый скрылся с места преступления и был обнаружен в лесу. При этом стало известно, что до этого он неоднократно угрожал бывшей супруге.

Суд принял решение арестовать 47-летнего жителя города Заинска по меньшей мере до 4 ноября.

При этом сестра пострадавшей рассказала, что той уже лучше, и она переведена в обычную палату.

«Состояние стабильное, жизни ничего не угрожает», — отметила она.

Родственница пострадавшей также заявила, что с ними беседовала следователь, которая заявила, что правоохранители не получал прошлых заявлений женщины из-за угроз бывшего мужа.