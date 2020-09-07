Раскрыты подробности убийства чиновницы в РФ

Позавчера в одном из домов в селе Воронове Дмитровского городского округа были обнаружены тела 49-летней владелицы дома, московской чиновницы, ее 69-летней матери и двоюродного брата последней с огнестрельными ранениями.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». В ходе его расследования правоохранители пришли к выводу, что в тот же день мужчина в ходе ссоры из-за наследства застрелил сестру и племянницу из охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», пенсионер из Кемеровской области в ходе словесной перепалки ударил соседку прикладом охотничьего ружья, а затем выстрелил в ее мужа и их 14-летнего сына. Мужчина скончался на месте, подросток получил ранение плеча, пенсионер был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело.