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Тройное убийство: чиновницу и ее семью убили из-за денег 

Артём Кульша 17 минут назад
Раскрыты подробности убийства чиновницы в РФ
Фото: ТАСС
Родственник убил чиновницу из Москвы в ходе ссоры из-за наследства. Об этом собеседник в правоохранительных органах сообщил «360».
Позавчера в одном из домов в селе Воронове Дмитровского городского округа были обнаружены тела 49-летней владелицы дома, московской чиновницы, ее 69-летней матери и двоюродного брата последней с огнестрельными ранениями.
Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». В ходе его расследования правоохранители пришли к выводу, что в тот же день мужчина в ходе ссоры из-за наследства застрелил сестру и племянницу из охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», пенсионер из Кемеровской области в ходе словесной перепалки ударил соседку прикладом охотничьего ружья, а затем выстрелил в ее мужа и их 14-летнего сына. Мужчина скончался на месте, подросток получил ранение плеча, пенсионер был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , МВД , Москва
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