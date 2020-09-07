Тренер рассказал, как заблудился с детьми в горах Сочи Сергей Удалов сообщил, что у группы не было с собой никакого специального снаряжения.

«Пошли в поход, на обратном пути неправильно свернули, переночевали и утром опять пошли. Не было паники, нормально все. Мы не могли дозвониться, поэтому решили идти в горку, паники не было», — рассказал Удалов, передаёт РЕН ТВ.

Как сообщалось ранее, группа школьников из Твери в сопровождении тренера отправилась в Краснодарский край для проведения спортивных сборов. Официально туристическая группа не была зарегистрирована.

6 сентября школьники вышли из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне «Роза Хутор» и пропали. Сегодня они вышли на связь. Маршрут туристов отследили по камерам наблюдения, один из детей дозвонился маме и сообщил о местонахождении, за ними приехали спасатели.