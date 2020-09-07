Заблудившихся в горах туристов доставили в Сочи 

Вертолет МЧС доставил в Сочи группу туристов с детьми, которые заблудились в горах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.
"Вертолет МЧС России Ми-8 приземлился с детьми на борту", — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что участников похода опросят для установления всех обстоятельств случившегося. "После эвакуации туристы будут доставлены к следователю для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в управлении.