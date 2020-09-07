Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео 

Пропавшие в сочинских горах туристы найдены и доставлены вертолетом в поселок Красная поляна. Трое взрослых и восемь детей были эвакуированы спасателями с горы Ачишхо. О своем местонахождении они сообщили, выйдя на связь. Момент приземления воздушного транспортного средства МЧС с туристами на борту попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Туподар Краснодар».

Как сообщалось ранее, группа в составе 11 человек пропала в горах 6 сентября в районе Роза Пик. В поисках людей были задействованы сотрудники МЧС, конные отряды и вертолет.