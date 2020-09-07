Свидетеля по делу крушения MH17 пытали

Свидетель, давший показания следственной группе по делу о крушения рейса MH17 над Донбассом, подвергся пыткам в СБУ . Об этом сообщает французское издание AgoraVox.

«Рамблер» писал, что Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом в 2014 году. В результате крушения лайнера погибли 298 человек. По версии Объединенной следственной группы (JIT), лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли российские военные. В марте в Нидерландах началось судебное разбирательство по делу.

По данным AgoraVox, Вячеслав жил в селе в Полтавской области и в день трагедии позвонил в Донецк, чтобы предупредить о вылете двух украинских Су-25 в сторону ДНР. По словам свидетеля, он хотел защитить мирных жителей, которые могли погибнуть в результате бомбардировок.

«В тот день в связи с крушением MH17 СБУ наткнулась на этот звонок Вячеслава и решила попытаться инкриминировать ему участие в деле гибели пассажирского лайнера. СБУ пыталась доказать, что Вячеслав был причастен к его крушению, несмотря на то, что его звонок касался военных самолетов», — отмечается в статье.

Однако, по данным издания, международная следственная группа, допросив свидетеля, пришла к выводу, что он не причастен к крушению лайнера. Однако при этом не были учтены и его слова о том, что через пару дней после крушения MH17 он видел, как по трассе Харьков — Киев перевозили две системы «Бук», которых якобы не было в зоне конфликта.

После дачи показаний международной следственной группе, по словам Вячеслава, сотрудники СБУ начали пытать его: били дубинками по голове или головой о стену, лишали сна, безуспешно добиваясь от него признания в террористической деятельности, отмечается в статье.

Издание пришло к выводу, что обещанная JIT «защита свидетелей» не работает для тех, чьи истории не соответствует официальной версии. А также обратило внимание на то, что «Украина солгала, утверждая, что ее самолеты в тот день не летали».