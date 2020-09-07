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В Подмосковье грибники пошли в лес и нашли человеческий череп 

Мослента и ещё 1 42 минуты назад
Грибники сделали неожиданную находку под Москвой
Фото: ТАСС
Поблизости от деревни Мизиново в городском округе Лосино-Петровский в Подмосковье грибники пошли в лес и нашли череп человека. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на СК.
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О неожиданной находке люди заявили в полицию в воскресенье, 6 сентября.
Начата доследственная проверка. Устанавливается личность погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, также СК готовится провести молекулярно-генетический тест.
В июле стало известно, что в Домодедовском городском округе Московской области грибники нашли скелетированные останки неизвестного человека. До этого, за неделю до произошедшего, другие горожане также поехали в лес около Матвейково в городском округе Ступино и нашли человеческий череп.
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Происшествия , АГН "Москва" , Лосино-Петровский , Московская область
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