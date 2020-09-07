«Пусть летит в космос!»: издевательства россиян над собакой 

Жители Ростовской области сделали попытку отправить собаку в космос без ракеты. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Некоторое время назад жительница города Шахты заметила на улице компанию молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, которые во все стороны размахивали пекинесом на поводке.
«Пусть летит в космос! Только без ракеты!» — кричали они при этом.
После этого молодые люди стали таскать собаку за поводок по земле. Очевидица стала угрожать им. Они отдали пса ей. Женщина обратилась к зоозащитникам. Те забрали пекинеса.
Директор реабилитационного центра для бездомных животных Ольга Мосиюк рассказала, что от волочения по земле на спине примерно полуторагодовалой собаки остались раны, а шлейка, спасшая ее от удушья во время «полета в космос», практически вросла в кожу, деформировав грудь, потому что, вероятно, была надета очень давно.
«Первые дни он (пес. — Прим. ред.) сидел в углу и просто таращил на нас глаза, в которые без слез-то и не взглянешь. Было видно, что судьба его хорошенько помотала, но потом и он оттаял, оказался очень ласковым. Сейчас очень любит сидеть на руках и быть рядом с человеком», — добавила Мосиюк.