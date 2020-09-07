«Пусть летит в космос!»: издевательства россиян над собакой 

Жители Ростовской области сделали попытку отправить собаку в космос без ракеты. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Некоторое время назад жительница города Шахты заметила на улице компанию молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, которые во все стороны размахивали пекинесом на поводке.

«Пусть летит в космос! Только без ракеты!» — кричали они при этом.

После этого молодые люди стали таскать собаку за поводок по земле. Очевидица стала угрожать им. Они отдали пса ей. Женщина обратилась к зоозащитникам. Те забрали пекинеса.

Директор реабилитационного центра для бездомных животных Ольга Мосиюк рассказала, что от волочения по земле на спине примерно полуторагодовалой собаки остались раны, а шлейка, спасшая ее от удушья во время «полета в космос», практически вросла в кожу, деформировав грудь, потому что, вероятно, была надета очень давно.