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Росгвардейцы за пять минут нашли пропавшую в Новой Москве девочку 

Мослента и ещё 2 1 час назад
Пропавшую в Новой Москве девочку нашли за 5 минут
Фото: РИА Новости
Сотрудники Росгвардии в ТиНАО нашли пропавшую малолетнюю девочку. Об этом агентству «Москва» рассказали в столичном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Инцидент произошел в районе поселения Новофедоровское. Женщина обратилась к патрулирующим территорию росгвардейцам и рассказала, что ее дочь уехала кататься на велосипеде и в условленное время не вернулась домой.
Стражи порядка незамедлительно отправились на поиски и примерно через пять минут нашли ребенка в районе лесного массива.
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Происшествия , Росгвардия , АГН "Москва" , Москва
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