Пропавшую в Новой Москве девочку нашли за 5 минут

Сотрудники Росгвардии в ТиНАО нашли пропавшую малолетнюю девочку. Об этом агентству «Москва» рассказали в столичном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Инцидент произошел в районе поселения Новофедоровское. Женщина обратилась к патрулирующим территорию росгвардейцам и рассказала, что ее дочь уехала кататься на велосипеде и в условленное время не вернулась домой.

Стражи порядка незамедлительно отправились на поиски и примерно через пять минут нашли ребенка в районе лесного массива.