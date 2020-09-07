"В настоящее время, благодаря проведенным поисковым мероприятиям, в рамках доследственной проверки установлено местонахождение пропавших. Принимаются меры для их эвакуации и доставления к следователю для установления всех обстоятельств и причин произошедшего", — сообщили в пресс-службе.