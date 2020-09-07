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Спасателям удалось установить местонахождение пропавших в горах Сочи детей 

ТАСС 1 час назад
Местонахождение группы из 11 туристов, включая восьмерых детей, пропавших в горах Сочи, установлено.
Раскрыта судьба 11 пропавших людей в Сочи
Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В настоящее время, благодаря проведенным поисковым мероприятиям, в рамках доследственной проверки установлено местонахождение пропавших. Принимаются меры для их эвакуации и доставления к следователю для установления всех обстоятельств и причин произошедшего", — сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что группа, вышедшая из поселка Эстосадок 6 сентября, заблудилась и провела ночь в лесу.

"Поисковые группы направлены в район их дислокации. По предварительной информации, туристы заблудились, провели ночь в лесу. В ближайшее время им будет оказана вся необходимая помощь", — говорится в сообщении ведомства.

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Происшествия , Видео , Сочи
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