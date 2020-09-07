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«Обезглавливали, на забор втыкали головы» 

Артём Кульша 1 час назад
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Фото: РИА Новости
Коренное население Чечни активно убивало европеоидное перед началом Первой чеченской войны. Об этом ее участник рассказал «Ленте.ру».
Первая чеченская война, как сообщал «Рамблер», длилась с декабря 1994 года до августа 1996-го. Некоторое время назад «Лента.ру» начала публиковать воспоминания побывавших на ней людей. Вчера издание обнародовало воспоминания Дмитрия — он служил в разведывательно-штурмовом батальоне 101-й бригады и попросил не раскрывать его фамилию и город, в котором живет, потому что до сих пор опасается за свою жизнь.

«В Чечне активно убивали европеоидное население. Там реально лилась кровь рекой. Вырезали, насиловали, грабили, убивали — делали что хотели с русскими. Еще до начала (войны. — Прим. ред.). Убивали ужасно — резали на куски в прямом смысле, обезглавливали, на забор втыкали эти головы», — рассказал он.

По словам мужчины, позже все это трансформировалось в акты терроризма с предъявлением различных требований к властям России и в итоге стало причиной начала Первой чеченской войны.
В ноябре физик и политик, депутат Государственной думы первого созыва, Анатолий Шабад назвал причиной начала Первой чеченской войны письмо, в котором первый президент самопровозглашенной Ичкерии Джохар Дудаев похвалил первого президента России Бориса Ельцина за то, как тот прижал оппозицию в 1993 году. Ельцин был этим оскорблен.
Комментарии
Происшествия , Джохар Дудаев , Борис Ельцин , Госдума , Lenta.ru , Чеченская Республика
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