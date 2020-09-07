Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер ставший вором в законе из-за замены колеса авторитет Солома 

Lenta.ru 24 минуты назад
Умер ставший вором в законе из-за колеса авторитет
Фото: Прайм Крайм
Бывший вор в законе Алексей Саломатин, известный в криминальных кругах, как Леха Солома, скончался на 43 году жизни в своем доме в городе Узловая (Тульская область). Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».
По данным ИА, Саломатин стал вором в законе в 2013 году в Турции. Вместе с ним были коронованы еще шесть криминальных авторитетов. При этом своему воровскому титулу Саломатин обязан Владимиру Жураковскому (Вова Пухлый), которому однажды помог на трассе поменять колесо.
В 2015 году Саломатин был раскоронован сторонниками Захария Калашова (Шакро Молодой) — лидера преступного мира России. После этого бывший вор в законе дважды был судим за наркотики, а после освобождения в минувшем марте замкнулся и полностью прекратил контакты со своим бывшим кругом общения, а также стал употреблять наркотики.
2 сентября сообщалось, что вор в законе Намик Салифов (Бакинский), возглавивший преступную империю погибшего в Турции брата Надира Салифова (Гули), не был лишен воровского титула. Сообщавший об этом и опубликованный в СМИ «прогон» (воровское послание) криминальные авторитеты назвали фальшивкой.
Последние новости
Иностранцам в России разрешили селить у себя дома приезжих Иностранцам в России разрешили селить у себя дома приезжих В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе Описаны зверства боевиков в первую чеченскую войну Описаны зверства боевиков в первую чеченскую войну
Комментарии 4
Происшествия , Надир Салифов , Алексей Саломатин , Шакро Молодой , Тульская Область , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Убившего двоих грабителей бизнесмена застрелили
Убившего двоих грабителей бизнесмена застрелили
Видео
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Появилось видео распыления газа в Минске
02:42
Появилось видео распыления газа в Минске
Происшествия
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение