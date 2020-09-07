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Череп человека нашли грибники в подмосковном лесу 

Агентство «Москва» 1 час назад
Череп человека нашли грибники в подмосковном лесу
Фото: РИА Новости
Следственный комитет (СК) России начал проверку после обнаружения человеческого черепа в лесу в Подмосковье, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий.

«В воскресенье, 6 сентября 2020 года, в лесном массиве около дер. Мизиново в городском округе Лосино-Петровский грибниками обнаружен череп человека. По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки», — сказала собеседница агентства.

Следователи выясняют подробности случившегося. Устанавливается личность человека, назначена судебно-медицинская экспертиза, планируется назначение молекулярно-генетической экспертизы. По итогам проверки примут процессуальное решение.
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Происшествия , Ольга Врадий , СКР , АГН "Москва" , Московская область
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