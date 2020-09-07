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В МЧС рассказали подробности пропажи туристов в Сочи 

РИА Новости 3 часа назад
В МЧС рассказали подробности пропажи туристов
Фото: МЧС России по Краснодарскому краю
Пропавшие в горах Сочи туристы с восемью детьми приехали из Твери и отправились в поход без разрешительных документов и регистрации в МЧС, сообщает администрация города.
В понедельник утром в МЧС сообщили, что в Сочи группа туристов не выходит на связь с родственниками. Оказалось, что незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась. Поиски в течение ночи результатов не дали. Утром к поиску привлечены конные отряды и вертолет.

"Группа из Твери, в составе которой 11 человек, прибыла в Сочи на отдых под руководством 36-летнего мужчины. Кроме него в группе двое совершеннолетних сопровождающих — 20 и 21 года. Остальные участники — несовершеннолетние — от 9 до 16 лет. Группа туристов нигде себя официально не зарегистрировала и направилась в горы без разрешительных документов", — говорится в сообщении.

В городе развернут оперативный штаб. Все городские службы, подразделение МКУ "Служба спасения Сочи" дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с Кубань-СПАС, ЮРПСО и полицией, расширяется участок поисков и наращивается личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаются казачьи отряды муниципалитета. Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших и при необходимости обеспечит их транспортировку в Сочи.
По данным экстренных служб региона, детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва "Тверь".
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Происшествия , Росгвардия , МЧС , Сочи , Тверь
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