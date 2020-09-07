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В Германии завели дело на мурманского «вора в законе» 

Российская Газета 24 минуты назад
В ФРГ завели дело на российского вора в законе
Фото: Прайм Крайм
Мюнхенская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении "вора в законе" Степана Фурмана по кличке "Степа Мурманский".
Ему инкриминируется организация преступного сообщества, сообщили в УФСБ России по Мурманской области. Этого удалось добиться благодаря совместной работе правоохранителей России и Германии по линии Интерпола.
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В России против Фурмана ранее было также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 210.1 Уголовного кодекса РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). После этого Фурман бежал за границу. В сентябре 2019 года он был объявлен в международный розыск. Суд в Мурманске объявил о заочном аресте криминального авторитета.
Как отметили в ведомстве, с середины девяностых годов Фурман контролировал деятельность уголовного сообщества региона, распределял доходы, полученные преступным путем, оказывал "деструктивное влияние" на пенитенциарные учреждения в Мурманской области.
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Происшествия , Криминал , Интерпол , Германия
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