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Следователи проверяют обстоятельства исчезновения группы туристов в Сочи 

News.ru 2 часа назад
СК проверяет обстоятельства исчезновения туристов
Фото: ТАСС
Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств исчезновения группы туристов с детьми в Сочи. Связь с отправившимся в горы отрядом прервалась 6 сентября.
Утром путешественники в составе 11 человек, из которых восемь — дети в возрасте от 10 до 17 лет, выдвинулись из посёлка Эсто-Садок, расположенного неподалёку от Красной Поляны, к озеру в районе Роза Пик, расположенному на высоте 2320 метров над уровнем моря на южном склоне курорта «Роза Хутор». В условленное время вечером туристы не вернулись.
В городе развернут оперативный штаб. Поиски пропавших, которые велись в течение ночи, результатов не дали. Утром 7 сентября были привлечены конные отряды и вертолёт. Задействованы все подразделения спасательных организаций, МЧС, полиция, Росгвардия, казачьи отряды.
Сейчас зона поиска расширена, мэрия организовывает связь с родственниками пропавших и при необходимости обеспечит их транспортировку в Сочи.
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Происшествия , Росгвардия , МЧС , СКР , Сочи
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