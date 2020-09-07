СК проверяет обстоятельства исчезновения туристов

Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств исчезновения группы туристов с детьми в Сочи . Связь с отправившимся в горы отрядом прервалась 6 сентября.

Утром путешественники в составе 11 человек, из которых восемь — дети в возрасте от 10 до 17 лет, выдвинулись из посёлка Эсто-Садок, расположенного неподалёку от Красной Поляны, к озеру в районе Роза Пик, расположенному на высоте 2320 метров над уровнем моря на южном склоне курорта «Роза Хутор». В условленное время вечером туристы не вернулись.

В городе развернут оперативный штаб. Поиски пропавших, которые велись в течение ночи, результатов не дали. Утром 7 сентября были привлечены конные отряды и вертолёт. Задействованы все подразделения спасательных организаций, МЧС , полиция, Росгвардия , казачьи отряды.

Сейчас зона поиска расширена, мэрия организовывает связь с родственниками пропавших и при необходимости обеспечит их транспортировку в Сочи.