Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа

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Опубликовано видео пожара на пилораме под Екатеринбургом 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В здании пилорамы под Екатеринбургом произошел пожар. Возгорание на промышленной площадке в поселке Зеленый Бор города Верхняя Пышма тушили больше двух часов. Огнем были охвачены пилорама и бочки с трансформаторным маслом. Площадь пожара составила почти 1000 квадратных метров.
В ликвидации огня были задействованы 43 человека личного состава и 11 единиц спецтехники. Из-за угрозы взрыва пожарные работали из укрытия. Информации о пострадавших и погибших нет, экспертам предстоит выяснить причину возникновения пожара.
Происшествия , Видео , Екатеринбург , Зеленый Бор
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