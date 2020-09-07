Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа

В здании пилорамы под Екатеринбургом произошел пожар. Возгорание на промышленной площадке в поселке Зеленый Бор города Верхняя Пышма тушили больше двух часов. Огнем были охвачены пилорама и бочки с трансформаторным маслом. Площадь пожара составила почти 1000 квадратных метров.

В ликвидации огня были задействованы 43 человека личного состава и 11 единиц спецтехники. Из-за угрозы взрыва пожарные работали из укрытия. Информации о пострадавших и погибших нет, экспертам предстоит выяснить причину возникновения пожара.