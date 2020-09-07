Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Туве произошло землетрясение 

Газета.Ru 44 минуты назад
В Туве произошло землетрясение
Фото: РИА Новости
В 283 километрах к западу от столицы Тувы — Кызыла — произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Общественное телевидение России.
Подземные точки силой до 3,7 балла по шкале MSK-64 фиксировали около часа ночи по местному времени (около девяти вечера по Москве). Координаты землетрясения — 50.77 градуса северной широты и 90.70 градуса восточной долготы.
Отмечается, что значительная сейсмоактивность в регионе сохраняется с конца 2011 года.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
Газета.Ru: последние новости
Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии Самолет с оренбургским сенатором на борту совершил экстреную посадку в Братске Самолет с оренбургским сенатором на борту совершил экстреную посадку в Братске В Москве неизвестные заявили о "заминировании" ТЦ на севере Москвы В Москве неизвестные заявили о "заминировании" ТЦ на севере Москвы
Происшествия , Кызыл , Республика Тыва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
Стал известен итог скандала с выступлением Басты в Ростове
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Киркоров спел на самой дорогой свадьбе Челябинска
Умер бьютиблогер и звезда YouTube Итан Питерс
Умер бьютиблогер и звезда YouTube Итан Питерс
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Видео
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Появилось видео распыления газа в Минске
02:42
Появилось видео распыления газа в Минске
Происшествия
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение