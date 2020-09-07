В Туве произошло землетрясение 

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В 283 километрах к западу от столицы Тувы Кызыла — произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Общественное телевидение России.

Подземные точки силой до 3,7 балла по шкале MSK-64 фиксировали около часа ночи по местному времени (около девяти вечера по Москве). Координаты землетрясения — 50.77 градуса северной широты и 90.70 градуса восточной долготы.

Отмечается, что значительная сейсмоактивность в регионе сохраняется с конца 2011 года.