Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Добровинский рассказал о прогнозах по приговору для Ефремова 

ТК «Звезда» 1 час назад
Добровинский высказался по делу Ефремова
Фото: РИА Новости
По мнению адвоката, необходимо дождаться судебного заседания, на котором прояснится ситуация.
Адвокат, представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский негативно оценил информацию о наказании, которое может ждать знаменитость.
Ранее сам артист заявил, что суд может приговорить его к восьми годам колонии.
Позже адвокат звезды Эльман Пашаев рассказал, что приговор будет более мягким — пять или шесть лет.
По мнению Александра Добровинского, нужно дождаться судебного заседания и не делать преждевременных прогнозов.

«Вы знаете, я никогда не занимался гаданием. Я очень далек от того, чтобы, не имея никаких оснований, о чем-то судить. До вторника осталось полтора суток, если считать. Для чего нам сегодня говорить, что будет?», — подчеркнул адвокат в интервью для «Говорит Москва».

Также Добровинский отметил, что отрицательно относится к высасыванию из пальца любых моментов.
В ходе заседания Пресненского суда 3 сентября Михаил Ефремов признал вину в ДТП, хотя ранее говорил об обратном. Прокурор также заявила, что вина актера полностью доказана.
Напомним, 8 июня текущего года актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.
ТК «Звезда»: последние новости
В Геленджике из-за пожара в отеле были эвакуированы 400 человек В Геленджике из-за пожара в отеле были эвакуированы 400 человек Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили в центре Москвы Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили в центре Москвы «Русская Венеция»: Новороссийск затопило из-за проливных дождей «Русская Венеция»: Новороссийск затопило из-за проливных дождей
Комментарии
Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главную соратницу Навального начали «раздевать»
Главную соратницу Навального начали «раздевать»
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
Назван самый бесполезный школьный предмет
Назван самый бесполезный школьный предмет
Видео
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Появилось видео распыления газа в Минске
02:42
Появилось видео распыления газа в Минске
Происшествия
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение