Добровинский высказался по делу Ефремова

По мнению адвоката, необходимо дождаться судебного заседания, на котором прояснится ситуация.

Адвокат, представитель потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский негативно оценил информацию о наказании, которое может ждать знаменитость.

Ранее сам артист заявил, что суд может приговорить его к восьми годам колонии.

Позже адвокат звезды Эльман Пашаев рассказал, что приговор будет более мягким — пять или шесть лет.

По мнению Александра Добровинского, нужно дождаться судебного заседания и не делать преждевременных прогнозов.

«Вы знаете, я никогда не занимался гаданием. Я очень далек от того, чтобы, не имея никаких оснований, о чем-то судить. До вторника осталось полтора суток, если считать. Для чего нам сегодня говорить, что будет?», — подчеркнул адвокат в интервью для «Говорит Москва».

Также Добровинский отметил, что отрицательно относится к высасыванию из пальца любых моментов.

В ходе заседания Пресненского суда 3 сентября Михаил Ефремов признал вину в ДТП, хотя ранее говорил об обратном. Прокурор также заявила, что вина актера полностью доказана.