Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео 

В китайском городе Санминь (провинция Фуцзянь) во время подзарядки взорвался электромобиль марки BAIC. Видео инцидента на электрозаправке выложили в Сеть очевидцы.

Автомобиль китайского конкурента Tesla начал дымиться после подключения к подзарядке. Его владелец вызвал на место пожарных. Но машину спасти не удалось, во время тушения электрокар взорвался с громким хлопком. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших — хозяин машины и прохожие находились на расстоянии от транспортного средства.