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СМИ: Тела двух женщин нашли в квартире покойной певицы Легкоступовой 

Вечерняя Москва и ещё 6 25 минут назад
В квартире Легкоступовой нашли два трупа
Фото: globallookpress.com
Тела двух женщин обнаружили в квартире, где проживала певица Валентина Легкоступова. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 8 сентября.
Трупы нашли после того, как соседи покойной артистки почувствовали неприятный запах. Тогда квартиру на улице Саратовской в Москве посетили следователи. Сообщается, что одна из женщин скончалась 10 дней назад, другая — 12.
Предположительно, умершими были пенсионерка и ее дочь.
Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.
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Происшествия , Валентина Легкоступова
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