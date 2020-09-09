В квартире Легкоступовой нашли два трупа

Тела двух женщин обнаружили в квартире, где проживала певица Валентина Легкоступова . Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 8 сентября.

Трупы нашли после того, как соседи покойной артистки почувствовали неприятный запах. Тогда квартиру на улице Саратовской в Москве посетили следователи. Сообщается, что одна из женщин скончалась 10 дней назад, другая — 12.

Предположительно, умершими были пенсионерка и ее дочь.

Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.