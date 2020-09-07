Защита Фургала обжаловала продление его ареста

"Защита не согласна с постановлением Басманного районного суда и считает его необоснованным, немотивированным и основанным на грубом нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Детально уголовное дело в отношении нашего подзащитного комментировать адвокатам нельзя, потому что заседание по продлению срока ареста Сергею Ивановичу проводилось в закрытом режиме, с чем мы также были категорически не согласны", — сказал защитник. Он добавил, что дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена. В пресс-службе районного суда в свою очередь уточнили, что апелляционная жалоба в интересах Фургала пока не поступала.