Пашаев оценил свою тактику защиты Ефремова 

Адвокат Эльман Пашаев не сожалеет о том, какую линию защиты он выбрал в деле своего клиента актера Михаила Ефремова , которого обвиняют в смертельном ДТП.

По словам Пашаева, он уверен, что на начальном этапе разбирательства признание вины ничего бы не дало, передает ТАСС.

«Юридически ничего не меняется. Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово — это окончательно, и суд принимает последнее слово», — сказал он.

Адвокат добавил, что наказание в виде 11 лет заключения, которые потребовала сторона обвинения, продиктованы не тяжестью преступления, а сатирическими стихами, которые ранее читал Ефремов. Кроме того, у семьи Ефремова к адвокату нет никаких претензий, уверяет Пашаев.

В свою очередь представитель потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что считает целесообразным дождаться судебного заседания и не делать преждевременных прогнозов относительно приговора для Ефремова.

«Вы знаете, я никогда не занимался гаданием. Я очень далек от того чтобы, не имея никаких оснований, о чем-то судить. До вторника осталось полтора суток, если считать. Для чего нам сегодня говорить, что будет? Давайте дождемся вторника, и все услышим. Я очень отрицательно отношусь к высасыванию из пальца любых моментов, для чего это — я не понимаю», — пояснил адвокат.

Ранее Пашаев заявил, что Пресненский суд Москвы может приговорить от шести до восьми лет колонии общего режима . До этого он сообщал, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору.

Напомним, приговор актеру будет оглашен 8 сентября. В четверг Ефремов признал вину в ДТП. Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.