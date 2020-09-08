Пашаев оценил свою тактику защиты Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев , представляющий интересы Михаила Ефремова по делу об аварии со смертельным исходом, заявил, что в суде не было представлено прямых доказательств вины актера.

По словам Пашаева, на руле автомобиля, за рулем которого, по версии следствия, находился Ефремов, не обнаружили его отпечатков — лишь следы эпителия, а подушку безопасности не направляли на экспертизу. Видеозаписи с места происшествия, приобщенные к делу, плохого качества, на них можно разглядеть только тень человека, утверждает защитник.

Что касается свидетельских показаний, со стороны обвинения они были противоречивы, считает Пашаев: двое заявили, что Ефремов «вывалился» с водительского сиденья, двое утверждают, что помогали актеру выйти. Адвокат также подверг сомнению показания свидетельницы, опознавшей Ефремова по волосам.

Сам актер ничего не помнит, но «готов нести заслуженное наказание», заявил Пашаев в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров . За рулем иномарки, которая выехала на полосу встречного движения и спровоцировала ДТП, предположительно, был Михаил Ефремов.

Экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Суд начал рассматривать уголовное дело Ефремова 5 августа. По словам адвоката Эльмана Пашаева, актер изменил свое отношение к делу о ДТП и не признает вину после осознания некоторых деталей происшествия.

Во вторник, 11 августа, артисту стало плохо на очередном заседании суда. Ефремова увезли в тяжелом состоянии и положили в реанимацию. У него диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, позднее медики подтвердили инсульт у актера.

Ефремова выписали из больницы 15 августа. В ходе последующих судебных заседаний несколько свидетелей заявили, что Ефремов был за рулем в момент ДТП.

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