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Росгвардия и казаки привлечены к поиску туристов в горах Сочи 

RT на русском и ещё 2 47 минут назад
Все городские службы, Росгвардия и казаки привлечены для поиска пропавшей в горах Сочи группы туристов из 11 человек, среди которых восемь детей.

«Все городские службы, подразделение МКУ «Служба спасения Сочи» дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с «Кубань-СПАС», ЮРПСО МЧС и полицией, расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета», — отметил глава города Алексей Копайгородский.

Как сообщалось, группа вышла утром в воскресенье, 6 сентября, из посёлка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на высоте 2320 м на южном склоне «Розы Хутор» и до настоящего времени не вернулась.
Группа туристов с восемью детьми пропала в Сочи
Отмечается, что детям в группе от девяти до 16 лет.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пропавшие в горах Краснодарского края восемь детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области.
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Происшествия , Видео , Алексей Копайгородский , Росгвардия , РИА Новости , Сочи
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