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Неизвестные «заминировали» торговый центр на севере Москвы 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
В Москве «заминировали» торговый центр
Фото: depositphotos.com
Специалисты проверяют помещения ТЦ "Капитолий" на севере Москвы после анонимного сообщения о "минировании". Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о "минировании" ТЦ "Капитолий" по адресу: улица Правобережная, 1б. Эвакуация не проводилась, в самом торговом центре продолжает работать только гипермаркет "Ашан", — сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.
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Происшествия , ФСБ , Москва
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