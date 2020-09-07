Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи 

В горах Сочи сотрудники МЧС России ведут поиски 11 туристов, которые пропали минувшей ночью. В составе незарегистрированной туристической группы, которая вышла из поселка Эсто-Садок в районе Роза Пик, находятся трое взрослых и восемь детей.

Для проведения поисково-спасательных работ был развернут оперативный штаб. Вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту вылетел с вертолетной площадки «Навагинка» в семь утра. Ранее местность в районе курорта Роза Хутор сотрудники МЧС обследовали на квадроциклах.