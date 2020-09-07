«Обещал вывезти в лес и зарезать» 

Речь идет о деле, возбужденном в отношении Пашаева по статье «самоуправство». Пристально изучив ситуацию, журналисты пришли к выводу, что на самом деле адвокат получил срок за побои и угрозы. В 2016 году к нему обратилась женщина с просьбой вернуть деньги, уплаченные некому юристу, который пообещал закрыть возбужденное в отношении нее дело о мошенничестве, но слово свое не сдержал.

В результате Пашаев и еще два «неустановленных лица» встретились с юристом и избили его. При этом злоумышленники угрожали своей жертве ножом и обещали жестоко с ним расправиться, если он не отдаст деньги.

«Неустановленное лицо высказывая совместно с Пашаевым угрозы убийством — зарезать, убить, вывезти в лес», — цитируют журналисты слова из материалов дела.

Избитый и запуганный юрист в результате обратился в полицию, Пашаева задержали. Впоследствии суд признал его виновным в самоуправстве и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, учитывая смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей у адвоката, наличие несовершеннолетнего ребенка и т.д.

Примечательно, что судимость с Пашаева была снята за четыре дня до его назначения защитником Михаила Ефремова.