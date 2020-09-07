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«Обещал вывезти в лес и зарезать» 

Павел Тиунов 40 минут назад
«Обещал вывезти в лес и зарезать»
Фото: РИА Новости
«Комсомольская правда» изучила уголовное дело, обвиняемым по которому проходил адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Оказалось, что совсем недавно юрист был осужден за выбивание долгов в стиле 90-х.
Речь идет о деле, возбужденном в отношении Пашаева по статье «самоуправство». Пристально изучив ситуацию, журналисты пришли к выводу, что на самом деле адвокат получил срок за побои и угрозы. В 2016 году к нему обратилась женщина с просьбой вернуть деньги, уплаченные некому юристу, который пообещал закрыть возбужденное в отношении нее дело о мошенничестве, но слово свое не сдержал.
В результате Пашаев и еще два «неустановленных лица» встретились с юристом и избили его. При этом злоумышленники угрожали своей жертве ножом и обещали жестоко с ним расправиться, если он не отдаст деньги.

«Неустановленное лицо высказывая совместно с Пашаевым угрозы убийством — зарезать, убить, вывезти в лес», — цитируют журналисты слова из материалов дела.

Избитый и запуганный юрист в результате обратился в полицию, Пашаева задержали. Впоследствии суд признал его виновным в самоуправстве и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, учитывая смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей у адвоката, наличие несовершеннолетнего ребенка и т.д.
Примечательно, что судимость с Пашаева была снята за четыре дня до его назначения защитником Михаила Ефремова.
Комментарии
Происшествия , Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Комсомольская правда
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