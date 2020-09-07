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Легкомоторный самолет аварийно сел на трассу в Коми 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Легкомоторный самолет аварийно сел на трассу в Коми
Фото: depositphotos.com
Северо-Западное следственное управление на транспорте проверяет информацию СМИ об аварийной посадке легкомоторного самолета на автодорогу в Сосногорском районе Республики Коми. В результате происшествия пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета в Республике Коми. Из средств массовой информации следует, что 6 сентября легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильной трассе в Сосногорском районе. Пострадавших не имеется. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ и социальных сетей, легкомоторный самолет RA-2229G приземлился на дороге из-за поломки.
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Происшествия , Катастрофы , СКР , Республика Коми , Сосногорск
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