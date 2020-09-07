Легкомоторный самолет аварийно сел на трассу в Коми 

"Проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета в Республике Коми. Из средств массовой информации следует, что 6 сентября легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильной трассе в Сосногорском районе. Пострадавших не имеется. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.