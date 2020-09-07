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Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео 

Вадим Дроздов 32 минуты назад
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал прививку против коронавирусной инфекции отечественной вакциной «Спутник V». Видео с вакцинацией Шойгу опубликовало на своем официальном канале Министерство обороны РФ. Недавно прошла презентация первой в мире вакцины от коронавируса, после которой многие страны заинтересовались российским препаратом.
«По мере поступления отечественной вакцины в Вооруженные силы РФ, в первую очередь будет предоставлена возможность на добровольной основе вакцинироваться тем категориям военнослужащих, которые непосредственно и активно взаимодействуют с личным составом: военным медикам и командирам всех уровней», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Происшествия , Видео , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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